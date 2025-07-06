Борщевик Сосновского ликвидируют в деревне Секирино в Зарайске к концу июля

В муниципальном округе Зарайск продолжают бороться с борщевиком Сосновского: сорняк вытесняет другие растения и угрожает здоровью людей и животных. До конца июля специалисты обработают от вредителя территорию деревни Секирино.

Профессиональные бригады для ликвидации агрессивного растения используют современные гербициды. Эти химические вещества абсолютно безопасны для экологии и человека.

«У нас есть необходимые знания и опыт работы с подобными химическими средствами. Использование современного оборудования позволяет эффективно уничтожать растение даже в труднодоступных местах», — рассказал глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Специалисты работают с начала июня, а уже к концу июля планируют завершить обработку.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что задача «Победить мусор» — одна из приоритетных в регионе.

Для этого модернизируют контейнерные площадки по сбору твердых коммунальных отходов, ужесточают правила перевозки мусора и штрафы, развивают систему видеонаблюдения.