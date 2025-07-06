Лев сбежал из парка животных в Анталье и напал на садовника

Сбежавшего в лес после нападения на жителя Антальи льва застрелили

Живший в парке для диких животных в Анталье лев по кличке Зевс выбрался из клетки и напал на 53-летнего садовника. Пострадавший мужчина получил множественные травмы, а животное убежало в заросли. Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на городские власти.

По предварительным данным, лев неизвестным способом открыл клетку вольера около 02:00 и три часа прогуливался по территории парка, пока не увидел сотрудника, занимавшегося поливкой растений, и напал на него.

Прибывшие на место врачи обнаружили, что пострадавший получил множественные травмы. Кроме того, лев почти отгрыз мужчине ухо. В тяжелом состоянии садовника доставили в больницу для оказания помощи.

На поиски сбежавшего в лес хищника направились сотрудники парка и отряды жандармерии. В официальном заявлении говорится, что льва застрелили. В зоопарке начали проверку для выяснения, как животное выбралось из вольера.

В конце июня серьезные травмы от нападения льва получил директор крымского парка «Тайган» Олег Зубков. Животное напало на него во время кормления. Пострадавшего владельца зверинца в тяжелом состоянии доставили в больницу. В минувшую субботу, 5 июля, Зубков вернулся в парк после лечения.