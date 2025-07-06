Инженер из Ирана выпал из окна в Москве и сломал позвоночник

В Москве из окна жилого дома выпал инженер-проектировщик из Ирана. Мужчина выжил, его госпитализировали, сообщил MK.RU .

Мужчину нашли в ночь на 5 июля на Хабаровской улице. Он жаловался на боль и утверждал, что упал с высоты. В больницу 38-летнего пострадавшего доставили с переломами таза и позвоночника.

По данным журналистов, у мужчины гражданство Ирана, он работает инженером-проектировщиком в газовой отрасли и имеет отношение к проекту «Южный Парс» — одному из крупнейших в Персидском заливе. В 2018 году поступил в аспиранту МГТУ имени Баумана по специальности «бизнес-инженер».

В конце июня в центре Москвы мужчина, которого заперли родственники, решил во что бы то ни стало добыть спиртное и в результате выпал из окна.