Путин назвал погибшего генерал-майора Гудкова настоящим русским офицером

Погибший в Курской области генерал-майор Михаил Гудков был настоящим русским офицером. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме «Все для Победы!», сообщило РИА «Новости».

«На боевом посту <…> погиб заместитель главкома ВМФ России Михаил Евгеньевич Гудков, кстати, уроженец Донецкой области, настоящий русский офицер», — подчеркнул глава государства.

Российский лидер отметил, что страна всегда будет помнить тех, кто отдал свою жизнь за Отечество.

По словам Путина, после того, как он повысил Гудкова до уровня замглавкома, у него не было прямой необходимости присутствовать в боевых порядках и на пунктах управления, однако офицер считал это своим долгом.

Ранее стало известно, что Михаилу Гудкову посмертно присвоили вторую медаль «Золотая Звезда». Также его имя присвоили 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты.