Лекция ко Дню специалиста по радиоэлектронной борьбе прошла в Балашихе

В школе № 4 микрорайона Керамик городского округа Балашиха провели лекцию, посвященную Дню специалиста по радиоэлектронной борьбе. В мероприятии приняли участие педагоги, волонтеры, военные и жители округа.

День специалиста по радиоэлектронной борьбе отмечают ежегодно 15 апреля. Эта дата связана с первым успешным применением средств РЭБ во время русско-японской войны 1904 года, когда российские радиостанции подавили сигналы вражеских кораблей, корректировавших огонь по Порт-Артуру.

«Человек, который не знает своего прошлого, не имеет будущего. Рассказывать о значимых для страны датах и воспитывать патриотизм должны и в семье, и в школе. Сегодня мы собрались здесь, чтобы поговорить о самом важном — о силе единства поколений. Мы вспомнили историю страны, отдали дань уважения тем, кто защищал и защищает Родину», — подчеркнул директор информационного агентства «Большая Балашиха» Илья Очаковский.

Учитель истории Юлия Семенова рассказала о значении Дня специалиста по радиоэлектронной борьбе, отметив, что специалисты РЭБ играют ключевую роль в обеспечении безопасности и обороноспособности страны. Куратор волонтерской деятельности Светлана Черных подчеркнула связь между радиоэлектронной борьбой и волонтерством. Она отметила, что защита информационного пространства государства — это не только техническая деятельность, но и социальная ответственность.

Участник военных действий в Чечне, подполковник запаса Игорь Ивахнюк поделился опытом боевой службы и важностью гуманитарной помощи.

На мероприятии благодарственными письмами наградили двух учителей школы № 4. Также жителям округа вручили партийные билеты Всероссийской политической партии «Единая Россия» и удостоверения сторонников партии.

Патриотические мероприятия, которые проводят в домах культуры, библиотеках и школах Балашихи, объединяют жителей округа, способствуют сохранению исторической памяти и воспитанию патриотизма.