Лекция ко Дню освобождения Херсона прошла в гимназии № 23 в Сходне

Еще одно мероприятие провели в округе благодаря проекту «Химки. Успех в единстве поколений». В гимназии № 23 в Сходне состоялся открытый урок, на котором учащимся, их родителям и педагогам напомнили о знаковом событии из истории России — освобождении Херсона от немецких захватчиков в 1944 году.

Жители Химок также узнали о современном значении патриотизма, о важности сохранения памяти о Великой Отечественной войне.

Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева подчеркнула, что современные вызовы, с которыми сейчас сталкивается Россия, требуют от людей стойкости и мужества.

Напомним, с июля 2024 года в городском округе реализуют масштабную патриотическую программу «Химки. Успех в единстве поколений». За это время для жителей организовали и провели уже более тысячи историко-патриотических мероприятий: выставок, лекций, кинопоказов, спортивных соревнований, мастер-классов.