Компания «Лебер» погасила первый выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) и вернула инвесторам вложенные средства с обещанной доходностью. Об этом сообщила компания.

Одновременно «Лебер» объявил о новом размещении на платформе Сбербанка. Приобрести ЦФА в рамках третьего выпуска можно будет с 19 по 27 ноября 2026 года. Доходность составит 18% годовых, минимальная сумма инвестиций — 1 000 рублей.

«Сегодня производственная отрасль переживает непростой период, но мы не только сохраняем позиции, но и продолжаем развиваться и строим большие планы на следующий сезон», — отметил генеральный директор компании «Лебер» Артем Сорокин.

По его словам, средства нового выпуска направят на пополнение оборотного капитала. Компания планирует наращивать производственные мощности, расширять ассортимент и выводить на рынок новые продукты.

В мае 2026 года рейтинговое агентство НКР присвоило ООО «Лебер Групп» кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом. Производственная площадка компании расположена в Мытищах, ее площадь — 8 400 м². 25 ноября «Лебер» проведет День инвестора на собственном производстве в Мытищах.

Зарегистрироваться на День инвестора можно здесь: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoYmr7734PGPtVu6W-_taG-n049HedUEUiI9fVKk5SzgB24A/viewform?usp=publish-editor