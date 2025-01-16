Культурно-досуговый центр «Заря» в Балашихе планируют открыть ко Дню Победы

На сегодняшний день на объекте в микрорайоне Заря завершены внутренние демонтажные работы, стяжка полов на первом и втором этажах, черновая отделка стен и замена кровли. В настоящее время продолжается ремонт внутренних коммуникаций и монтаж механики сцены. Работы ведут 23 человека, задействованы две единицы специальной техники.

Директор КДЦ «Заря» Юрий Ильин сообщил, что здание культурно-досугового центра давно требовало реконструкции. Сейчас капремонт выполнен на 73%. Открытие планируется этой весной, ко Дню Победы.

После завершения капитального ремонта здание площадью более двух тысяч квадратных метров станет единым центром, где жители микрорайона смогут совмещать досуг с получением дополнительного образования. В обновленном центре будут работать детская школа искусств № 6 и библиотека, что позволит привлечь более двух тысяч человек для занятий и культурных мероприятий.

КДЦ «Заря» когда-то был Домом офицеров ВВС и открылся в одноименном военном городке в 1974 году. С тех пор капитальный ремонт в здании не проводился, и обновление стало долгожданным событием для местных жителей. В этом году модернизированный культурно-досуговый центр примет своих первых воспитанников и посетителей.

С завершением ремонта ожидается, что КДЦ «Заря» станет важным культурным и образовательным хабом для всей округи, предоставляя жителям новые возможности для творчества и саморазвития.