Круглый стол о цифровизации строительства провели в Подмосковье

Круглый стол для региональных застройщиков провели в рамках «Недели „ДОМ.РФ“ в Подмосковье. Главные темы встречи — цифровизация строительный отрасли и внедрение технологий информационного моделирования.

В мероприятии приняли участие представители Министерства жилищной политики Московской области, архитекторы, строительные эксперты и крупнейшие застройщики региона.

По словам заместителя министра жилищной политики Подмосковья Егора Осипова, в регионе идет активная цифровизация строительной отрасли. Для строителей запустили нового мультифункционального помощника, который поможет застройщикам получить удобный доступ к необходимой информации и инструментам.

«Помощник разработан для повышения качества предоставляемых услуг и максимального упрощения взаимодействия между девелоперами и госорганами Московской области. Функционал личного кабинета выстроен на основе пожеланий застройщиков, что делает его максимально полезным и актуальным», — подчеркнул Осипов.

Также в рамках Единой информационной системы жилищного строительства создана облачная среда общих данных «Цифровой контроль строительства». База помогает застройщикам эффективнее управлять строительными проектами.