Круглый стол на тему развития института пробации провели в Подмосковье

Круглый стол на тему «Роль общественных формирований в становления и развития института пробации Московской области» провели в правительстве региона. В обсуждении актуальных вопросов приняла участие омбудсмен Ирина Фаевская.

Она привела в пример историю молодой девушки, которая недавно освободилась из Можайской воспитательной колонии.

«Ей всего 19 лет и все еще впереди, но ей нужна максимальная поддержка, чтобы сделать правильный выбор. Девушка мечтает получить образование, и мы ей обязательно поможем», — сказала Фаевская.

Она подчеркнула, что ресоциализация — это долгий и сложный процесс, который требует координации усилий всех участников системы: правоохранительных органов, пробационных служб, социальных работников, психологов, образовательных учреждений и общественных организаций.