Кристина Резцова из Подмосковья выиграла серебро Кубка России по биатлону

Биатлонистка из Московской области Кристина Резцова завоевала серебро на стартовом этапе Кубка России в женском спринте на 7,5 километра. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Резцова удерживала лидерство до финального отрезка гонки, но финишировала второй, уступив 2,1 секунды Наталье Шевченко из Свердловской области. Третье место заняла белорусская спортсменка Динара Смольская, отставшая от победительницы на 16,4 секунды.

Напомним, первый этап Кубка России по биатлону сезона 2024/2025 будет проходить в Ханты-Мансийске до 1 декабря. Турнир организован в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».