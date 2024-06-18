Крестный ход совершили по улицам села Стромынь

Духовенство и верующие совершили крестный ход по улицам села Стромынь с несением Животворящего Креста. Такое шествие в Богородском округе прошло впервые.

«Такое шествие совершалось впервые и, даст Бог, станет доброй неотъемлемой традицией Стромыни. Храни всех нас Господь», — прокомментировал событие настоятель храма отец Петр (Торик).

Год назад в жизни Богородского благочиния произошло важное духовное событие — принесение копии Годеновского Животворящего Креста Господня в храм Успения Божией Матери на Стромыни.

Инициатива принесения копии чудотворного креста с подворья Никольского женского монастыря в селе Годеново Ярославской области происходила от прихожан Успенского храма на Стромыни. В частности, от Фотинии Куликовой, ее семья сохранила во времена безбожной власти великую святыню — икону Божией Матери Кипрскую.

Благочинный церквей Богородского округа протоиерей Марк Ермолаев и настоятель храма священник Пётр Торик поддержали начинание. Всем миром были собраны необходимые средства. Копия святыни была изготовлена и после освящения перенесена на Богородскую землю.

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