Консультации по выбору будущей карьеры провели в Павлово-Посадском техникуме

Консультации для девятиклассников провели в Павлово-Посадском техникуме в рамках федеральной программы «Профессионалитет». Ребятам рассказали о различных специальностях и помогли определиться с выбором будущей карьеры.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, преподаватели техникума познакомили ребят из школ Павлово-Посадского, Электрогорского и Орехово-Зуевского городских округов с различными направлениями подготовки специалистов во множестве сфер.

Преподаватели и студенты рассказали о перспективах каждой специальности, требованиях к абитуриентам, возможностях трудоустройства и карьерного роста в направлениях Топливно-энергетический комплекс», «Правоохранительная сфера и управление», «Туризм и сфера услуг» и «Машиностроение».

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