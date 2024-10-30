Конкурс школьных стенгазет памяти волонтера Толмачевой прошел в Лобне

Активисты «Юнармии» поучаствовали в конкурсе стенгазет «Боевой листок» в Лобне. Он посвящен памяти Марины Толмачевой, возглавлявшей городскую организацию «Боевое братство» с 2010 года.

Марина Толмачева сделала большой вклад в поддержку семей военнослужащих и сохранения памяти погибших. Она выступала одним из организаторов этого конкурса.

Участники должны были сделать стенгазеты, посвященные героям Великой Отечественной войны, ветеранам вооруженных конфликтов и участникам СВО. Им нужно было собрать информацию, подготовить эскизы и защитить свои работы.