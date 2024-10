Конкурс непрофессиональных танцевальных коллективов прошел в Волоколамске

Конкурс Starteen-2024 походит каждый год. Приветственным словом открыла танцевальные состязания глава Волоколамского городского округа Наталья Козлова. Она пожелала участникам честной борьбы.

В этом году коллективы подготовили танцевальные номера в стиле 90-х. Яркий макияж, цветные костюмы и узнаваемые мелодии помогли создать нужную атмосферу.

В тройке лидеров первое место завоевала команда волоколамского филиала Красногорского колледжа Dance Crew, почетное второе место заняла команда волоколамской средней школы № 3 «Вот Так Могу» и третье место досталось команде Московского областного казачьего института технологий и управления филиала Московского государственного университета технологий и управления имени Разумовского Mokitu Dance Club.

Капитан команды Dance Dreamers Алина Бойчук завоевала титул «Мисс Starteen — 2024», а «Мистером Starteen — 2024» стал участник команды Dance Zone Иван Захаров. Приз зрительских симпатий достался команде Just Do It.

На мероприятии также выступили приглашенные танцевальные коллективы: студия Dance Mode, гимнастический клуб «Мои небеса» и коллектив образовательного центра «Новая школа».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».