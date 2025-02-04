Конкурс эпистолярного мастерства «Лучший урок письма» начался в Подмосковье

Почта России запустила конкурс эпистолярного мастерства «Лучший урок письма-2025», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья сообщило, что попробовать свои силы смогут не только школьники и студенты, но также педагоги.

Конкурсанты будут соревноваться в разных номинациях. Совместно с Министерством обороны Почта России предложила категорию «Есть такая профессия — Родину защищать». При участии Союза писателей разработали темы «Истории и легенды моей семьи» и «Письмо Василию Теркину», а номинацию «Моя малая родина» — при содействии МГУ им. М. В. Ломоносова.

Сочинения предложат написать по темам «Рецепты счастливой семьи», «Учитель! Перед именем твоим…», «Письма, которые не забываются» и другим.

Педагоги, в свою очередь, смогут представить лучшую методическую разработку проведения урока письма.

Еще одну категорию «Представьте, что Вы — океан. Напишите кому-нибудь письмо, в котором объясните, почему и как люди должны заботиться о Вас» приурочили к 54-му Международному молодежному конкурсу сочинений эпистолярного жанра. Работы по в этой категории можно направить в оргкомитет до 10 апреля.

Остальные письма будут принимать до 15 августа.

Их можно написать от руки или напечатать и прислать по адресу: 125252, Москва, 3-я Песчаная ул., д. 2А. Работы также можно направить на электронную почту konkurs@russianpost.ru.