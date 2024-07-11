Конференция местного отделения партии «Единая Россия» прошла в Воскресенске

Кандидатов от партии «Единая Россия» для выдвижения на выборы в сентябре определили в Воскресенске. Комиссия утвердила 25 человек.

Тайное голосование состоялось в рамках конференции местного отделения партии во дворце культуры «Химик». В мероприятии поучаствовали депутат Московской областной Думы Екатерина Лобышева, секретарь местного отделения «Единой России» Алексей Малкин, а также представители местного политического совета и делегаты от первичных отделений партии.

Таким образом, в предложенный список вошли 25 победителей предварительного голосования. 36% из них — действующие депутаты и члены партии. Также в это число попали представители общественности, «Молодой гвардии» и работники культуры.

«Благодаря выбору граждан в список вошли достойные люди, учтены пожелания всех групп населения. Это значит, что интересы наших жителей будут представлены всесторонне. Уверен, что все кандидаты готовы приносить пользу округу, выступать с инициативами и предложениями от имени своих избирателей», — прокомментировал секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

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