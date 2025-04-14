Компания «Мострансавто» отправила на утилизацию более 10 тысяч шин с января

Фото: Минтранс Московской области

Компания «Мострансавто» передала на утилизацию свыше 10 тысяч шин весом около 300 тонн с начала года. Из них изготовят резиновую крошку, которую используют для напольных покрытий для детских площадок, кровельных и других материалов.

Компания «Мострансавто» регулярно передает старые шины на переработку. На предприятии их измельчают для повторного использования, рассказали в Минтрансе Подмосковья.

На утилизацию также передают другие материалы. Так, с начала года компания сдала 26 тонн запчастей и 28 кубометров масла.

В ведомстве добавили, что автобусы компании укомплектованы всесезонными шинами, которые регулярно обновляют. Всего «Мострансавто» обслуживает более 1,4 тысячи маршрутов, ежедневно на линии выходит более пяти тысяч машин.

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