Компания «Мособлэнерго» примет участие в ярмарке вакансий в Подмосковье
Компания «Мособлэнерго» примет участие в ярмарке вакансий в Подмосковье. Она состоится в онлайн-формате 31 октября.
Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, на обслуживании компании находятся электросети 54 округов Подмосковья, благодаря чему соискатели могут подобрать работу рядом с домом.
На работу приглашают электромонтеров, водителей, мастеров, инженеров, а также экономистов, юристов и IT-специалистов.
На ярмарку вакансий пригласили студентов, жителей Подмосковья и других регионов. Они смогут ознакомиться с предложениями и пройти первичное собеседование.
Мероприятие пройдет с 10:00 до 13:00 по ссылке.
Специалисты «Мособлэнерго» регулярно участвуют в днях открытых дверей в вузах и колледжах, в также в фестивалях профессий и других мероприятиях.