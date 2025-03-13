Коммунальщики навели порядок на улицах Щелкова после зимы

Сотрудники Службы содержания и благоустройства территории используют благоприятные погодные условия, чтобы восстановить чистоту и порядок в общественных пространствах и на проезжей части. Работы проводятся в нескольких направлениях.

В первую очередь, специалисты занимаются ремонтом бордюров. Они обновляют разрушенные и покосившиеся элементы вдоль тротуаров. Также работники тщательно выметают с площадей и улиц песок, накопившийся после обработки дорог противогололедными материалами.

Особое внимание уделяется детским площадкам. Специалисты ремонтируют поврежденные конструкции: сваривают металлические детали, заменяют изношенные деревянные элементы и проверяют безопасность игрового оборудования.

Не остаются без внимания вандальные надписи и рисунки. Рабочие активно удаляют их с фасадов общественных зданий, а также смывают с указателей и табличек. Кроме того, коммунальщики проводят очистку газонов, на которых после таяния снега был обнаружен мусор.