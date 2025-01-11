Коммунальные службы Подмосковья очистили от снега 15 тысяч дворов в праздники

Коммунальные службы Московской области не прекращали работать в праздники. Так, с 1 по 9 января они расчистили от снега и наледи около 15 тысяч дворов. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Больше всего работ за указанный период выполнили в Звездном Городке, Лобне, Пушкино, Коломне и Лыткарине. В ведомстве уточнили, что при перепадах температур на асфальте образуется наледь, поэтому для обеспечения безопасности жителей и гостей Московской области коммунальщики обрабатывали дороги противогололедными материалами.
В праздники для обеспечения чистоты территорий в Подмосковье задействовали 500 тракторов, свыше 50 погрузчиков и около 100 мини-погрузчиков.
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