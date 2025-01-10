Комлесхоз Подмосковья напомнил о штрафах за незаконную рубку хвойных деревьев

Комлесхоз Московской области подвел итоги операции «Елочка» в 2024 году. Мероприятие было направлено на пресечение незаконной заготовки ели для новогодних праздников.

«Мобильные группы из сотрудников лесной охраны вместе с представителями правоохранительных органов, казачьих обществ и общественными лесными инспекторами провели 1,6 тысячи патрулирований участков лесного фонда Московской области, на которых растут хвойные молодняки и лесные культуры», — прокомментировал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

За время проведения операции «Елочка» инспекторы выявили 17 фактов незаконной рубки хвойных деревьев. Нарушения зафиксировали на территории Бородинского, Виноградовского, Московского учебно-опытного, Наро-Фоминского, Ногинского, Подольского и Ступинского лесничеств. По оценкам специалистов, общий вред лесному фонду превысил миллион рублей.

В Комлесхозе напомнили, что за незаконную рубку елей предусмотрены штрафы от пяти тысяч до 500 тысяч рублей.