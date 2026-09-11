Более 30 мероприятий подготовили ко Дню города в Химках

Более 30 праздничных мероприятий подготовили в Химках ко Дню города. Жителей и гостей округа ждут концерты, спортивные соревнования, выставки, мастер-классы и творческие программы на разных площадках.

Первые мероприятия пройдут 11 сентября. На стадионе «Родина» состоится спортивно-развлекательная эстафета «Вызов принят» с большой надувной полосой препятствий. Затем праздничная программа продолжится в скверах «Юность» и «Юбилейный»: здесь организуют выступления уличных музыкантов, вернисаж художников, выставку фоторабот «Мой город — Химки!» и другие активности.

В этот же день на крыше театра «Наш дом» выступит эстрадно-симфонический оркестр, а на сцене театра пройдет премьера спектакля «Дядя Ваня» режиссера Юрия Зайцева.

12 сентября в 12:00 в парке культуры и отдыха имени Льва Толстого откроется Фестиваль спорта «Химки — город единства! Вместе к спортивным успехам». В программе — турниры, мастер-классы от известных спортсменов, площадка ГТО и детские зоны.

Праздничные мероприятия также пройдут в парках «Дубки», «Подрезково», «Экоберег», имени А. Величко, на стадионе «Лунево», а также у Домов культуры «Фирсановка» и «Брехово». Гостей ждут концерты, выставки, мастер-классы и игровые программы.

В сквере имени М. Рубцовой состоится концертно-патриотическая программа «Химки — Родина Героев».

Завершится празднование большим концертом в Баскетбольном центре «Химки». Вход на мероприятие свободный.