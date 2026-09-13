Научный фестиваль ко Дню города провели в школах Балашихи

В школах Балашихи в День города прошел пятый научный фестиваль «Хочу все знать». Педагоги и ученики представили научные проекты, опыты, лабораторные исследования и эксперименты.

Школьники и гости участвовали в мастер-классах, квестах и викторинах, попробовали провести физические и химические опыты, математические фокусы, изучали робототехнику и космос. Помимо науки, фестиваль включил творческие и спортивные активности: можно было заняться рукоделием, порисовать, поучаствовать в соревнованиях.

Балашихе исполнилось 196 лет. В честь этого события в округе запланировали программу сразу на нескольких площадках: в парках «Пехорка» и Пестовский, а также в Ольгинском и Вишняковском лесопарках. Организаторы подготовили спортивные, познавательные и творческие активности, чтобы этот день запомнился каждому жителю и гостю округа.