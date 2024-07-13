Команда «Легенды футбола» обыграла любительскую сборную Дубны

Команда звезд российского футбола обыграла любителей из Дубны. Матч завершился со счетом 5:4 и стал уже шестой игрой летнего сезона проекта «Выходи во двор».

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в состав команды «Легенды футбола» вошли Егор Титов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Борис Никаноров, Олег Карнаухов, Василий Иванов, Александр Филимонов во главе с капитаном команды — победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка УЕФА, чемпионом России Дмитрием Аленичевым. В этот раз к знаменитым игрокам присоединился победитель розыгрыша «Суперлиги Подмосковья» Дмитрий Симонов.

«Мы уже третий год участвуем в этом замечательном проекте под названием „Выходи во двор“. Но у вас мы сегодня впервые. Дети уже получили огромное удовольствие, поиграв с нами немножко в футбол», — сказал Аленичев.

По доброй традиции именитые игроки провели мастер-классы для юных футболистов. Комментировали игру спортивный журналист и депутат Московской областной Думы Олег Жолобов и спортивный комментатор и телеведущий Виктор Гусев.

«Дубна выставила сильнейшую команду и исход матча мог быть любым. Легенды играли на полном серьезе. Организовано все прекрасно. До самого матча, было много отдельных мероприятий для детей: мастер-классы, игры и многое другое», — рассказал Гусев.

За лето команда «Легенды футбола» проведет 10 матчей с командами жителей Подмосковья. Впереди еще четыре матча в Солнечногорске, Королеве, Пушкино и Богородском городском округе.

В ведомстве напомнили, что проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».