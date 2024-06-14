Коллективы из Солнечногорска выступят на фестивале «Город танцует в парках»
Масштабный фестиваль «Город танцует в парках» под руководством хореографа Егора Дружинина пройдет в Солнечногорске 16 июня. На сцене на набережной озера Сенеж за звание финалиста поборются 10 лучших танцевальных команд муниципалитета.
Второй сезон фестиваля «Город танцует в парках» объединил танцевальные коллективы из 55 городских округов на сценах в 30 парках Подмосковья. Как и в прошлом году, очный этап фестиваля завершится конкурсным отбором в Солнечногорске. Победители отправятся на гала-концерт 7 сентября.
«После выступлений конкурсантов вы увидите концертную программу при участии звезд телешоу „Танцы“ и „Новые танцы“ на ТНТ. А в завершении примете участие в мастер-классе от одного из лучших хореографов России. Приглашаем всех желающих посетить самое яркое танцевальное событие этого лета», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Подробную информацию можно узнать на сайте фестиваля городтанцует.рф.
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