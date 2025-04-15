Количество предпринимателей в Подмосковье превысило 466 тысяч

Количество предпринимателей в Подмосковье превысило 466,5 тысячи. С начала года число компаний в секторе малого и среднего бизнеса увеличилось почти на девять тысяч.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья — главы регионального Мининвеста Екатерины Зиновьевой, 70,6% от общего числа всех субъектов МСП приходится на индивидуальных предпринимателей. Это почти 330 тысяч.

«На сегодняшний день в Московской области зарегистрировано 466 594 субъекта МСП. Таким образом, с начала года число компаний в этом секторе увеличилось почти на девять тысяч, при этом в марте в регионе было зарегистрировано 2 990 субъектов», — сказала она.

В Подмосковье предприниматели могут получить меры поддержки. Так, в этом году уже начался прием заявок на субсидии для бизнеса по франшизе и при выходе на маркетплейсы.

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