Количество поддельных банкнот сократилось на 36% в Московском регионе

Фото: Медиасток.рф

Банковские специалисты выявили 1 592 поддельные купюры в Москве и Подмосковье за полгода. Это на 36,5% меньше, чем в первом полугодии 2023-го.

В Главном управлении региональной безопасности Московской области сообщили, что за шесть месяцев в регионе обнаружили 49 купюр номиналом пять тысяч рублей, одну двухтысячную купюру и две купюры по тысяче рублей каждая.

Среди подделок были и иностранные купюры. За полгода специалисты вывели из оборота в Подмосковье пять банкнот США. В Москве обнаружили 647 фальшивых долларов, 14 фальшивых евро и четыре подделки китайских юаней.

Изучить основную информацию обо всех банкнотах Банка России, находящихся в обращении, и их защитных признаках можно в специальном приложении. Приложение не проверяет подлинность банкнот.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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