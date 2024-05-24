Клены в честь героев СВО высадили на Аллее Памяти в Балашихе

На Аллее Памяти в Балашихе теперь растут новые клены. Их высадили в память о погибших бойцах СВО. Впервые такая акции прошла год назад, тогда здесь появилось 39 новых деревьев.

Все саженцы носят имена героев СВО, которые погибли при исполнении воинского долга. В этом году здесь появились еще несколько деревьев. Новые клены, которые растут на аллее, устойчивы к холодам. Весной и летом у них яркая зеленая окраска листвы, которая к осени приобретает красные, оранжевые и желтые оттенки.

Деревья посадили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров вместе с женами и родственниками погибших военнослужащих.

«Сегодня самая главная задача — сделать все для того, чтобы увековечить память наших героев. Мы открываем мемориальные доски на домах, где жили участники СВО. В наших школах открыты парты героев. Улицы Балашихи носят имена ребят. В прошлом году здесь, на проспекте Ленина, мы заложили Аллею Памяти. Сегодня количество этих деревьев станет больше. Мы сделаем все, чтобы никогда не забыть имена наших героев. Вечная им память», — сказал Юров.

Эта аллея на проспекте Ленина в Балашихе — символ памяти о мужестве земляков — участников специальной военной операции. Здесь уже приступили к проектированию сквера-мемориала с фамилиями павших бойцов. Планируется, что он появится на проспекте Ленина рядом с Вечным огнем в 2025 году.

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