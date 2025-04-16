Карусель в Одинцове вошла в топ-3 самых посещаемых в Подмосковье

За последнюю неделю губернаторские карусели «Сказка» привлекли более 11 тысяч посетителей. Эти современные аттракционы отличаются оригинальным дизайном и направлены на создание комфортного досуга для жителей и гостей Подмосковья.

Наибольшее количество посетителей за минувшую неделю собрал аттракцион в Одинцово, расположенный на Центральной площади города. Его посетили 2,1 тысячи человек. Стоит отметить, что карусели расположены в удобных местах, чтобы легко добираться до них на общественном транспорте.

Карусели оснащены аудиосистемой и иллюминацией, что делает их еще более привлекательными для детей и взрослых. Всего в Подмосковье работают 8 каруселей, которые открыты для посещения с 11:00 до 20:00 (в Домодедово — до 19:00), за исключением понедельника и вторника (в Домодедово карусели работают без выходных). Посещение аттракционов бесплатное. В будущем планируют расширить сети каруселей и добавить в регионе больше новых аттракционов.