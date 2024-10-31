Карту городских дождеприемников составят в Лобне

Глава городского округа Лобня Анна Кротова провела инспекцию проблемных участков, где после обильных осадков скапливается дождевая вода. По обращениям жителей она посетила пешеходную зону на улице Чехова, расположенную между спортивной школой и библиотекой.

Здесь минувшим летом были проведены работы по реконструкции ливневой канализации. Однако причиной образования большой лужи стала скопившаяся на дождеприемнике листва.

Анна Кротова также посетила улицу Деповскую, где возле дома 17 после дождей регулярно образуется лужа. Выяснилось, что и здесь проблема связана с большим количеством листвы, забивающей дождеприемник.

«Я поставила задачу водоканалу совместно с управляющими компаниями составить карту городских дождеприемников. За каждым будет закреплен ответственный, чья задача — с утра проверять, как уходит вода. При обнаружении проблемы необходимо оперативно ее устранять», — сообщила Анна Владимировна в своем Telegram-канале.

Такие меры помогут улучшить дренажную систему города и предотвратить скопление воды в проблемных местах. Администрация надеется на активное взаимодействие с жителями для своевременного выявления и устранения подобных ситуаций.

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