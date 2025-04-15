Каратисты из Лобни стали призерами международного и всероссийского турниров

Воспитанники клуба каратэ Shinobi karate club центра боевых искусств «Молодая гвардия» из Лобни выиграли золотые, серебряные и бронзовые медали на международных и Всероссийских соревнованиях по карате WKF «Кубок АК БАРС» в Казани. Участниками состязаний стали свыше 2500 спортсменов из 15 стран и 50 регионов России.
Благодаря пяти выигранным медалям юные каратисты из Лобни внесли вклад в победу сборной команды Московской области: она завоевала первое место в общекомандном зачете.
Каратистка Александра Кибирева заняла первую ступень пьедестала почета среди девушек 10-11 лет, Арина Лобушева поднялась на вторую ступеньку среди спортсменок в возрасте восьми-девяти лет.
Среди юношей 14-15 лет второе место у Александра Миронова, Евгений Ахметов завоевал третье место среди каратистов 10-11 лет. Еще одна бронзовая медаль досталась Николаю Развалову, он выступил в числе юношей 12-13 лет.
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