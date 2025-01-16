Карантин по бешенству животных ввели в Волоколамске и Клину

Минсельхозпрод Подмосковья прокомментировал ситуацию относительно карантина по бешенству животных в Волоколамске и Клину. Защитные ограничения сохранятся как минимум до 10 марта.
В соответствии с приказом Минсельхоза России № 705 в выявленных эпизоотических очагах проводятся обходы владельцев восприимчивых животных для вакцинации против бешенства. В Клину очаг находится в селе Воздвиженском, в доме № 10. В Волоколамске это дом № 55 в деревне Путятино. Специалисты провели вынужденную и текущую дезинфекцию и дератизацию.
Как отметили в Минсельхозпроде, сейчас ведутся работы по отлову животных без владельцев.
Карантины по бешенству в Клину и Волоколамске продлятся минимум до 10 марта 2025 года.
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