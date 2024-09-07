Видеокамеры зафиксировали случаи незаконного сброса мусора в Одинцове

Камеры видеонаблюдения фиксируют случаи нарушения сброса мусора на контейнерных площадках Одинцова. Так, с мая по август было выявлено более 50 нарушений.

Незаконно мусор сбрасывали трижды у дома № 12 в поселке Санатория имени Герцена. Также зафиксировали сброс у домов № 3 и № 8 на улице Фасадной в Лесном Городке.

Нарушители попали в объективы камер «Безопасного региона» на контейнерных площадках у дома № 9 по улице 30 лет Октября в Жаворонках, в поселке Гарь-Покровское, в Старом Городке и Ершове.

Несанкционированный сброс мусора на контейнерные площадки наказывается крупными штрафами.

«Сначала камеры фиксируют государственный номер автомобиля, из которого выбрасывают мусор. После этого владельцу транспортного средства выписывается штраф по упрощенной процедуре. Размер штрафа для граждан — до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч, для юрлиц — до 200 тысяч рулей», — сообщили представители Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Напомним, для утилизации мусора необходимо заключить договор на вывоз бытовых отходов.

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