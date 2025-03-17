Кабельную линию построят на Нахабинском шоссе в Звенигороде

Линию для подачи дополнительного электричества начали строить на Нахабинском шоссе в Звенигороде. Протяженность трассы составит более пяти километров.

Сейчас специалисты проводят кабель на въезде в микрорайон Супонево. На участке трудятся более десяти рабочих. Жительница Звенигорода Вероника Денисова считает, что новая линия электропередачи поможет решить проблему с перебоями электроснабжения в Супоневе.

«Население в Звенигорода стремительно растет. Открываются магазины и кафе. Прежние электросети не справляются с таким объемом. Возникают перебои в подаче электроэнергии. В многоэтажных домах часто отключают свет. Требуются дополнительные мощности», — рассказала Вероника Денисова.

Строительство началось после обращений жителей Звенигорода и ближайших сел на портал «Добродел» и в администрацию Одинцовского округа. «Мособлэнерго» приняло решение провести кабельную линию для подачи дополнительного электричества.

Работы на Нахабинском шоссе продолжатся до начала 2026 года.