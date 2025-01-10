Кабана и 3 лосей сбили на дорогах Подмосковья в новогодние каникулы

Три лося и один кабан погибли на дорогах Подмосковья в период новогодних праздников. Водителям предстоит выплатить крупные штрафы за гибель диких животных.

«Происшествия зафиксировали на дорогах Богородского, Егорьевского, Раменского и Талдомского городских округов. Виновные в их гибели установлены, им предстоит выплатить крупные штрафы. Водители и пассажиры не пострадали», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Еще один случай произошел на перегоне Заря — Купавна. В темное время суток состав РЖД насмерть сбил лосиху с лосенком, которые переходили железнодорожные пути.

В Комлесхозе напомнили, что штраф за убитого лося составляет 80 тысяч, за косулю — 40 тысяч, за кабана — 30 тысяч рублей. Если у водителя есть ОСАГО, ущерб выплатит страховая компания.