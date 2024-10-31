Сегодня 17:54 Изоляцию трубопроводов выполнили еще в 27 тысячах домов Подмосковья Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному ж
Изоляцию трубопроводов системы отопления провели более чем в 27 тысячах домах в Подмосковье с начала года. Благодаря этому системы стали надежнее и эффективнее.
Изоляция трубопроводов отопления позволяет предотвратить негативное воздействие и снизить теплопотери.
В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору добавили, что управляющие компании обязаны обеспечивать изоляцию трубопроводов отопления. Все расходы на эти работы учитывают в общей сумме квартплаты.
Специалисты ведомства напомнили, что жители могут оставить заявку на проведение изоляции через
Единую диспетчерскую службу.
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