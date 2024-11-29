Итоги конкурса на лучшую лесную зону отдыха подвели в Подмосковье

Традиционный смотр благоустроенных мест отдыха в лесу завершился в Подмосковье. Комиссия рассмотрела 22 заявки из 19 лесничеств, в результате чего выбрала пять победителей.

«Сотрудники лесничеств подошли к делу с душой. В работах по благоустройству также участвовали общественные инспекторы и активные местные жители. Все облагороженные площадки востребованы», — отметил генеральный директор ГКУ МО «Мособллес» Сергей Дугинов.

В итоге первое место заняла зона отдыха в филиале «Русский лес». Второе место у Подольского филиала, третье — у Волоколамского. В пятерку лучших вошли также работы Орехово-Зуевского и Ступинского филиалов.

В этом году леса Подмосковья вновь стали местом притяжения отечественных кинематографистов. С января здесь сняли больше 100 новых фильмов и сериалов.