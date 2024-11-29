Итоги конкурса на лучшую лесную зону отдыха подвели в Подмосковье

Традиционный смотр благоустроенных мест отдыха в лесу завершился в Подмосковье. Комиссия рассмотрела 22 заявки из 19 лесничеств, в результате чего выбрала пять победителей.
«Сотрудники лесничеств подошли к делу с душой. В работах по благоустройству также участвовали общественные инспекторы и активные местные жители. Все облагороженные площадки востребованы», — отметил генеральный директор ГКУ МО «Мособллес» Сергей Дугинов.
В итоге первое место заняла зона отдыха в филиале «Русский лес». Второе место у Подольского филиала, третье — у Волоколамского. В пятерку лучших вошли также работы Орехово-Зуевского и Ступинского филиалов.
В этом году леса Подмосковья вновь стали местом притяжения отечественных кинематографистов. С января здесь сняли больше 100 новых фильмов и сериалов.
Взрыв газа произошел в Ингушетии, погиб один человек
МИД назвал провокацией планы Запада разместить контингенты на Украине
Бесплатный каток с искусственным льдом открыли на улице Панфилова в Химках
Незаконные рекламу и граффити устранили еще в 4 округах Подмосковья
«Парту героя» в честь адмирала Горшкова открыли в гимназии № 9 в Балашихе
Школьникам в Лобне напомнили о вреде наркотиков
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте