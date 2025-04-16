Итоги инклюзивного литературного конкурса подвели в Подмосковье

В Подмосковье прошел седьмой региональный конкурс инклюзивного литературного творчества «Добрым словом согреем друг друга». Студенты Коломенского государственного социально-гуманитарного университета показали достойные результаты и завоевали четыре награды.

Организаторами конкурса выступили колледжи «Подмосковье» и «Энергия». В этом году участие приняли 80 педагогов и учащихся из 27 учебных заведений Московской области. По словам организаторов, конкурс помогает людям с особенностями здоровья раскрыть свой творческий потенциал в поэзии, прозе и публицистике.

Первое место в номинации «Публицистика» заняла Ксения Акимкина под руководством доцента Екатерины Серебряковой. В номинации «Проза» победила Марина Орлова, с ней работала доцент Юлия Финикова.

Серебряные медали также достались Егору Гребенникову за рассказ «Голос Надежды» и Сергею Дубинину за эссе «Моя профессия и мое призвание — тьютор», где он поделился личным опытом работы с детьми с ограниченными возможностями.

Теперь лучшие тексты участников направят на всероссийские конкурсы.