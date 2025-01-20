Историческая лекция о блокаде Ленинграда прошла в Химках

Открытый урок истории в честь 82-й годовщины со Дня освобождения Ленинграда провели в школе № 1 в Химках. Жителям рассказали о героизме жителей окруженного города и тяготах военного времени.

Участие в познавательной лекции приняли учащиеся школы, их родители, педагоги и муниципальные депутаты. Слушателям напомнили о страшных событиях в формате интерактивной презентации.

«Блокада Ленинграда — одна из самых трагических страниц в истории нашей страны. Несмотря на голод, холод и постоянные обстрелы, ленинградцы не сдавались и продолжали бороться за свою жизнь и за свой город», — рассказала муниципальный депутат Галина Болотова.

Напомним, что в Химках особое внимание уделяют сохранению памяти о героизме предков и передаче исторического наследия подрастающему поколению. Так, с июля 2024 года в округе реализуют масштабную патриотическую программу: проводят тематические мастер-классы, семинары, концерты, круглые столы и многое другое.