Инженер из Химок стал победителем турнира по тяжелой атлетике

Работник научно-производственного объединения «Энергомаш» в Химках Сармат Хасцаев занял первое место на турнире по тяжелой атлетике «Железная Лига». Участие в соревнованиях приняли как профессионалы, так и начинающие спортсмены.

Сармат Хасцаев стал лучшим среди мужчин в своей весовой категории в дисциплине «двоеборье».

Этот турнир для спортсмена не первый. Напомним, что в прошлом году инженер «Энергомаша» вернулся с золотыми медалями сразу с двух крупных соревнований по тяжелой атлетике. Его признали победителем в «Железной Лиге» и всероссийском турнире «Путь к Олимпу». Сармат отличился среди 600 спортсменов со всех уголков страны.

Ранее сотрудник научно-производственного объединения «Энергомаш» Владислав Пальмов стал участником одного из главных спортивных забегов мира, Токийского марафона. Кроме него, дистанцию преодолевали 40 тысяч человек.