Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

В игре «Что? Где? Когда?» приняли участие 11 команд. За победу боролись учащиеся техникумов и колледжей, старшеклассники общеобразовательных школ, представители «Движения первых» и общественной организации «Северный человек».

Определить лучших знатоков помогло жюри, в состав которого вошли ответственный Епархиального отдела по делам молодежи в Чеховском благочинии, настоятель Преображенского храма деревни Спас-Темня иерей Николай Метенько, заместитель благочинного Чеховского церковного округа иерей Дионисий Пугачев и педагог школы № 1 Ольга Морсакова.

Перед участниками выступали Елизавета Лернер и камерный ансамбль «Арт-классик» под руководством Рустама Лазимова.

По итогам игры первое место заняла команда «Феотих». Она представит Чеховское благочиние на епархиальном туре «Что? Где? Когда?», который состоится в конце января. Второе место завоевала команда «Мыслители», третье — «Преображение».