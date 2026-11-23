В Домодедовской больнице спасли 65-летнюю женщину, потерявшую сознание на улице из-за острого инфаркта миокарда. Медики экстренно восстановили кровоснабжение сердца, установив пациентке два стента, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Женщине стало плохо по дороге в магазин. Прибывшие сотрудники скорой помощи сняли кардиограмму и за 10 минут доставили ее в больницу. Еще через три минуты пациентка оказалась в операционной.

«Мы выполнили коронарографию, которая показала, что у пациентки закрыта правая коронарная артерия», — рассказал врач отделения рентген-хирургических методов диагностики и лечения Николай Несветов.

Из-за прекращения кровоснабжения сердечной мышцы у женщины возникло опасное нарушение ритма. Врачам пришлось провести дефибрилляцию, после чего они приступили к малоинвазивному вмешательству.

С помощью баллонного катетера специалисты устранили закупорку сосуда и установили два стента. Это позволило полностью восстановить кровоток.

«Пациентка буквально на глазах стала чувствовать себя значительно лучше», — подчеркнул врач.

Уже через два часа после операции женщина смогла сесть с посторонней помощью. Спустя сутки она самостоятельно передвигается и обслуживает себя.

Врачи отмечают, что решающую роль в спасении пациентки сыграли оперативная работа скорой помощи и своевременное хирургическое вмешательство.