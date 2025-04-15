Хвойные деревья посадят на Аллее поколений в микрорайоне Щурово в Коломне

В Коломне в микрорайоне Щурово появится Аллея поколений. Там посадят молодые хвойные деревья — кедры, ели и сосны.

Посадка деревьев запланирована на 18 апреля в 10:00 вблизи каскада Щуровских прудов. Мероприятие посвятят 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Аллея поколений станет местом, где увековечат память земляков, отдавших жизнь за Родина.

В акции примут участие депутаты Московской областной Думы, представители Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору и администрации городского округа, муниципальные депутаты, члены Общественной палаты, ученики средней школы № 30 имени Героя Советского Союза Бориса Бирюкова.

Организаторы предоставят участникам перчатки, лопаты и памятные таблички, на которых каждый сможет написать свое имя и повесить на посаженное дерево.