Хореографический конкурс «Хрустальный башмачок» прошел в Луховицах
Около 1,5 тысяч человек приняли участие в хореографическом конкурсе «Хрустальный башмачок» в Луховицах. Они соревновались в нескольких направлениях: современный, народный, уличный и эстрадный танец.
В конкурсе поучаствовали более 30 коллективов. Самым младшим танцорам исполнилось три года, а старшим — за 50. В состав жюри вошли опытные педагоги и члены международного Союза хореографов.
«Оценивать будут постановку танца, хореографию, подготовку, костюмы. Мы собрали лучшие коллективы из Московской и Рязанской областей. Образцовые коллективы наградим отдельным гран-при. Будут также еще три гран-при, и за первые шаги мы даем гран-при маленьким деткам 3-5 лет, которые первый раз на сцене», — уточнила заведующая сектором современного искусства РДК «Старт» Екатерина Кондратюк.
Фестиваль открыл обладатель гран-при 2024 года — коллектив «Стиль L-city» из Луховиц. Они представили трогательный номер «Прекрасное далеко».
«Самое главное, что дети стали его исполнять воодушевленно, очень красиво, они раскрылись по-другому. Они вроде бы все время были такими маленькими у нас, младшие ученицы, но за время подготовки этого номера они будто повзрослели в плане отношения к философии танца», — сказала балетмейстер РДК «Старт» Татьяна Устинова.
Конкурс «Хрустальный башмачок» проходит в 17 раз. Фестиваль стал настоящим марафоном и продлился более 10 часов. Самые яркие номера удостоили наград. Победителям вручили кубки, дипломы и денежные призы.