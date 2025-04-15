Хореографический конкурс «Хрустальный башмачок» прошел в Луховицах

Около 1,5 тысяч человек приняли участие в хореографическом конкурсе «Хрустальный башмачок» в Луховицах. Они соревновались в нескольких направлениях: современный, народный, уличный и эстрадный танец.

В конкурсе поучаствовали более 30 коллективов. Самым младшим танцорам исполнилось три года, а старшим — за 50. В состав жюри вошли опытные педагоги и члены международного Союза хореографов.

«Оценивать будут постановку танца, хореографию, подготовку, костюмы. Мы собрали лучшие коллективы из Московской и Рязанской областей. Образцовые коллективы наградим отдельным гран-при. Будут также еще три гран-при, и за первые шаги мы даем гран-при маленьким деткам 3-5 лет, которые первый раз на сцене», — уточнила заведующая сектором современного искусства РДК «Старт» Екатерина Кондратюк.