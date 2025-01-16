График обслуживания газового оборудования на 2025 год опубликовали в Подмосковье

График техобслуживания газового оборудования опубликовали в Подмосковье. Он размещен на официальном сайте «Мособлгаз».

Техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах необходимо проводить не реже одного раза в год.

Подробный график с датами визита специалистов доступен на сайте компании, а также в Telegram-боте. Узнать эту информацию можно и у представителей администрации округа.

В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору рассказали, что современное техобслуживание важно для обеспечения безопасности в домах.