График обслуживания газового оборудования на 2025 год опубликовали в Подмосковье
График техобслуживания газового оборудования опубликовали в Подмосковье. Он размещен на официальном сайте «Мособлгаз».
Техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах необходимо проводить не реже одного раза в год.
Подробный график с датами визита специалистов доступен на сайте компании, а также в Telegram-боте. Узнать эту информацию можно и у представителей администрации округа.
В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору рассказали, что современное техобслуживание важно для обеспечения безопасности в домах.
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