График электричек МЦД-3 и Казанского направления изменится до 31 января

Расписание пригородных поездов МЦД-3 и Казанского направления изменится до 31 января. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

В этот период на станции Митьково сократят режим работы. В сторону Зеленограда-Крюково последние поезда будут отправляться в 01:02 вместо 01:12, первый — в 06:12 вместо 05:42.

В ведомстве отметили, что в сторону Ипподрома последние поезда будут отправляться в 00:33, а первые — в 05:43. На Казанском направлении с 00:00 и до 06:00 интервалы движения частично увеличат до 15-20 минут.

Пассажиров просят планировать поездки заранее. Ознакомиться с актуальным расписанием можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.