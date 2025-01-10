График электричек МЦД-3 и Казанского направления изменится до 31 января

Расписание пригородных поездов МЦД-3 и Казанского направления изменится до 31 января. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.
В этот период на станции Митьково сократят режим работы. В сторону Зеленограда-Крюково последние поезда будут отправляться в 01:02 вместо 01:12, первый — в 06:12 вместо 05:42.
В ведомстве отметили, что в сторону Ипподрома последние поезда будут отправляться в 00:33, а первые — в 05:43. На Казанском направлении с 00:00 и до 06:00 интервалы движения частично увеличат до 15-20 минут.
Пассажиров просят планировать поездки заранее. Ознакомиться с актуальным расписанием можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.
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