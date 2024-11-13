Готовность реконструируемых парка Победы и стелы в Пущине достигла 99%

В Пущине завершается благоустройство парка Победы и стелы, которая посвящена памяти героев Великой Отечественной войны. Совсем скоро территорию полностью подготовят к сдаче.

Рабочие уже обновили инженерные сети, уложили плитку и асфальт, озеленили территорию, установили светильники и камеры видеонаблюдения. Им предстоит установить часть урн, лавочек и ограждения, подключить газоснабжение Вечного огня к общей магистрали.

Реконструкция идет по госпрограмме Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» за счет бюджетов Московской области и муниципалитета.

Работы уже завершают и на смотровой площадке. Здесь уложили плитку и установили новое освещение.

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