Готовность 57 котельных к осенне-зимнему сезону проверят в Химках

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин оценил подготовку котельных к осенне-зимнему периоду. В округе их 57, они обеспечивают теплом свыше 100 жилых домов и около 30 социальных объектов.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева отопление уже начали подавать в жилые дома и здания социальной инфраструктуры: поликлиники, школы и детские сады. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверил готовность котельных в муниципалитете к зиме.

«Продолжаем объезд котельных в Химках. У специалистов было несколько месяцев, чтобы привести все объекты теплоснабжения округа к зиме — проверяем, как проведена работа», — сказал он.

Отметим, что перед проверкой специалисты организовали противоаварийные тренировки, а также пробные пуски тепла.

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