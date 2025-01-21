Гостиничный комплекс построят в Истре в 2027 году

Гостиничный комплекс на 300 номеров появится в Истре в 2027 году. Застройщиком выступит компания «Никитский берег». В Мининвесте Московской области сообщили, что на реализацию проекта выделили субсидию, которая покроет затраты на инженерную инфраструктуру и уплату процентов по кредиту на строительство объекта.

«Компания „Никитский берег“ намерена построить в Истре гостиничный комплекс с общим объемом инвестиций в 8,3 миллиарда рублей. Ожидается, что будет создано 250 рабочих мест. Для обеспечения комплекса инженерной инфраструктурой, включая электроснабжение и водозаборные сооружения, компания получила субсидию на возмещение затрат в размере 70 миллионов рублей», — прокомментировала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В ведомстве напомнили, что при возведении гостиниц предпринимателям доступны такие меры поддержки, как субсидирование затрат на создание инженерной инфраструктуры или расходов на уплату процентов по кредиту, а также получить землю без торгов.

Для удобства бизнесменов в Московской области действует инвестиционная карта, на которой можно подобрать площадку, соответствующую конкретным запросам.